Почему Twitch, принадлежащий Amazon, все еще не стал прибыльным за 10 лет

Twitch за 10 лет так и не стал прибыльным

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сервис Twitch, который находится в собственности Amazon, вскоре отпразднует первый юбилей с момента его приобретения. Однако до сих пор компания не может обеспечить финансовую устойчивость. Эксперты высказывают опасения, что Twitch может стать "зомби-проектом", выживающим исключительно за счет финансовой поддержки со стороны Amazon.

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Несмотря на проведенную в начале года реструктуризацию, которая включала массовые увольнения, ожидаемых экономических результатов достигнуть не удалось. Кроме того, было закрыто корейское подразделение, пользовавшееся популярностью среди геймеров.

Анализ американского рынка показывает, что популярность стриминга значительно упала за последние годы, что негативно сказалось на доходах от рекламы. Пользователи стали реже тратить деньги на подписки и донаты, что уменьшило маржу прибыли для сервиса.

Тем не менее, представитель Amazon заявил, что компания по-прежнему верит в потенциал Twitch и не планирует его закрывать.