Во время последнего финансового отчета генеральный директор EA Эндрю Уилсон поделился информацией о разработке новой части Battlefield.
Он подчеркнул, что будущий шутер является одним из главных приоритетов компании и самым амбициозным проектом за долгие годы. Хотя подробностей он не раскрыл, Уилсон намекнул, что геймеров ждет нечто эпичное, благодаря усилиям команды, оснащенной всеми необходимыми ресурсами и технологиями.
Интерес к серии Battlefield остается высоким: за последние 12 месяцев в игры франшизы сыграли более 25 миллионов пользователей.
Новая часть разрабатывается сразу четырьмя студиями — DICE, Criterion, Ripple Effect и Motive Studio. Игрокам обещают захватывающую сюжетную кампанию и многопользовательский режим.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.