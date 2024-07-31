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Раскрыты детали новой Battlefield: лучшая команда и эпичное возвращение

EA анонсировала разработку новой амбициозной части Battlefield

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Видеоигры

Во время последнего финансового отчета генеральный директор EA Эндрю Уилсон поделился информацией о разработке новой части Battlefield.

EA анонсировала разработку новой амбициозной части Battlefield
Фото: flickr.com by Leandro de Celio, PDM

Он подчеркнул, что будущий шутер является одним из главных приоритетов компании и самым амбициозным проектом за долгие годы. Хотя подробностей он не раскрыл, Уилсон намекнул, что геймеров ждет нечто эпичное, благодаря усилиям команды, оснащенной всеми необходимыми ресурсами и технологиями.

Интерес к серии Battlefield остается высоким: за последние 12 месяцев в игры франшизы сыграли более 25 миллионов пользователей.

Новая часть разрабатывается сразу четырьмя студиями — DICE, Criterion, Ripple Effect и Motive Studio. Игрокам обещают захватывающую сюжетную кампанию и многопользовательский режим.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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