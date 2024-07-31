МТС и Ростелеком объясняют причины сбоев в работе мобильной версии YouTube в России

МТС предупреждает о проблемах с мобильной версией YouTube в России

Крупнейший оператор сотовой связи в России, МТС, уведомил своих клиентов о серьезных проблемах с мобильной версией видеохостинга YouTube. Это произошло несмотря на заверения депутата Государственной думы Александра Хинштейна, что регуляторные меры РФ не повлияют на мобильную версию YouTube.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

В то же время, ведущий интернет-провайдер страны, Ростелеком, утверждает, что причиной проблем является не целенаправленное замедление работы видеохостинга регуляторами РФ, а отказ компании Google обновлять оборудование в России.