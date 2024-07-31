Крупнейший оператор сотовой связи в России, МТС, уведомил своих клиентов о серьезных проблемах с мобильной версией видеохостинга YouTube. Это произошло несмотря на заверения депутата Государственной думы Александра Хинштейна, что регуляторные меры РФ не повлияют на мобильную версию YouTube.
В то же время, ведущий интернет-провайдер страны, Ростелеком, утверждает, что причиной проблем является не целенаправленное замедление работы видеохостинга регуляторами РФ, а отказ компании Google обновлять оборудование в России.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.