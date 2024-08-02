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Эмулятор Shadow PlayStation 4 теперь запускает Red Dead Redemption Remastered с улучшенной частотой кадров

Эмулятор PS4 Shadow теперь поддерживает Red Dead Redemption с 25 FPS

1:20
Видеоигры

Эмулятор PlayStation 4 Shadow демонстрирует значительный прогресс, позволяя теперь запускать Red Dead Redemption Remastered с воспроизводимой частотой кадров. Недавнее видео в социальных сетях демонстрирует, что он теперь способен поддерживать игру на уровне примерно 25 кадров в секунду на мощной системе.

Эмулятор PS4 Shadow теперь поддерживает Red Dead Redemption с 25 FPS
Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

Хотя 25 FPS может показаться не столь впечатляющим, это значительное достижение, особенно учитывая, что эмулятор смог запустить игру всего несколько дней назад. Учитывая стремительное развитие технологий, можно ожидать, что в ближайшие дни он достигнет 30 FPS и выше.

Стоит отметить, что, хотя ShadPS4 все еще ограничен в возможностях, поддерживая в основном простые 2D-игры, его развитие идет быстрыми темпами. На данный момент эмулятор может запускать только такие игры, как Bloodborne. Тем не менее, прогресс в работе над ShadPS4 указывает на то, что в будущем мы можем ожидать поддержки более сложных проектов и расширение его функциональности.

Таким образом, хотя ещё предстоит проделать немало работы, текущие достижения Shadow открывают перспективы для дальнейшего развития и улучшения эмулятора.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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