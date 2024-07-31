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МИД России призывает к активному использованию RuTube: преимущества и причины

МИД России призывает к использованию RuTube

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Видеоигры

На брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин предложил использовать российский видеохостинг RuTube. Он подчеркнул, что дипломаты поддерживают развитие этой платформы и отметив, что МИД РФ первым среди федеральных ведомств запустил свой официальный канал на RuTube в апреле 2021 года.

МИД России призывает к использованию RuTube
Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

"Призываем всех размещать свои материалы на этой площадке", — добавил он.

Эти призывы прозвучали на фоне проблем с популярным видеохостингом YouTube в России, который, по утверждениям, сталкивается с трудностями из-за устаревшего оборудования. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее в своем Telegram-канале заявил, что сервис намеренно замедляется регуляторами страны в качестве "наказания" за блокировку российских новостных и околополитических каналов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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