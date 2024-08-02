Этот человек управляет Apple Vision Pro одной силой мысли — узнайте как

Synchron внедрил новый нейроинтерфейс для пациентов с амиотрофическим склерозом

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Один из главных соперников Neuralink, стартап Synchron, успешно внедрил нейроинтерфейс пациенту по имени Марк, страдающему от бокового амиотрофического склероза. Из-за этого заболевания Марк не может двигать руками, кистями и плечами, однако способен передвигаться и разговаривать.

Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Специалисты Synchron имплантировали Марку нейроимплант через яремную вену, доставив его в кровеносный сосуд на поверхности моторной коры мозга. Под кожей в области груди установили антенну для сбора мозговых сигналов и их передачи на внешние устройства, в частности, на гарнитуру Apple Vision Pro.

Основная цель использования нейроинтерфейсов типа brain-computer interface (BCI) — создать прямую связь между мозгом и компьютером. Благодаря BCI, Марк получил возможность управлять гарнитурой с помощью мысли.

Марк поделился, что до вживления импланта он уже использовал Vision Pro, однако болезнь прогрессирует и ослабляет его. Теперь, управляя курсором силой мысли, он может смотреть Apple TV и отправлять сообщения. Он сказал, что управление гарнитурой через BCI не сложнее, чем использование обычного компьютера или iPhone.

"Для меня это просто новый способ сохранить некоторую степень независимости", — отметил Марк.

Он также упомянул, что из-за болезни он больше не может рисовать руками, поэтому теперь учится создавать рисунки с помощью Vision Pro. Несмотря на то, что его шея ослабевает, носить гарнитуру ему удобно, и он может использовать ее до двух часов без усталости и головокружения.

Генеральный директор Synchron, Томас Оксли отметил, что Apple активно поддерживает интеграцию их нейроинтерфейса с Vision Pro, но разработчики BCI также планируют работать с гарнитурами других производителей.