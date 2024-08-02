Революция в видеопамяти: SK hynix выпускает сверхбыструю GDDR7

SK hynix представляет GDDR7: новый стандарт в видеопамяти

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SK hynix успешно завершила разработку коммерчески готовой памяти GDDR7 ранее, чем было запланировано, и готовится к запуску массового производства в третьем квартале.

Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Компания в своем пресс-релизе сообщила, что ее заводы готовы начать выпуск нового типа видеопамяти. Чипы GDDR7 будут предлагать скорость передачи данных 32 Гбит/с и объем 16 Гбит (2 ГБ), что на 60% быстрее, чем у предыдущего поколения, и на 50% более энергоэффективно.

Графические ускорители, оснащенные GDDR7, будут способны достигать пропускной способности до 1.5 ТБ/с, что позволит обрабатывать до 300 видеороликов в Full HD (5 ГБ каждый) в секунду. SK hynix также планирует разработать чипы GDDR7 с увеличенной скоростью передачи до 40 Гбит/с.

Тем не менее, чипы с такой высокой скоростью пока не будут использоваться в продукции.

В новых графических картах RTX 50XX будут установлены чипы первой итерации GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с. Эти чипы будут произведены компаниями Samsung или Micron, в то время как SK hynix уже начнет выпускать микросхемы с более высокой скоростью 32 Гбит/с.