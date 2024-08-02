Всего за $99: превратите свой Steam Deck в устройство с высоким разрешением

Теперь пользователи могут легко установить экраны DeckHD с разрешением 1920×1200 пикселей на свои устройства Steam Deck без необходимости модификации BIOS. Это нововведение от Valve значительно облегчает процесс апгрейда.
Оригинальный дисплей Steam Deck предоставляет разрешение 1280×800 пикселей и покрывает 67% цветового пространства sRGB, что ранее вызывало жалобы отдельных пользователей.
Новая панель от DeckHD не только повышает разрешение, но и улучшает цветовую гамму, предоставляя пользователю более качественное изображение за $99. В настоящее время поддержка ограничена только этой моделью экрана от стороннего производителя, однако Valve планирует в будущем добавить поддержку продукции других компаний.
К тому же, начиная с 2022 года, Valve сотрудничает с iFixit, предлагая авторизованные запчасти для Steam Deck, что делает ремонт и модернизацию более доступными.
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