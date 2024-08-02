Необновляемые Xbox One: как спасти вашу консоль

Первые модели Xbox One теряют функциональность из-за устаревшей прошивки

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Некоторые первые выпуски консоли Xbox One испытывают серьезные технические неполадки, превращая устройства в бесполезные "кирпичи" из-за сбоев в обновлении прошивки.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Проблема касается консолей, выпущенных в 2013 году, которые не могут загружать обновления ни через интернет, ни через USB-устройства.

Пользователи обнаружили этот дефект на форумах после того, как попытались обновить прошивку новых и подержанных консолей, сбросив их настройки до заводских.

Оказалось, что проблема затрагивает те устройства, которые работают на старых версиях прошивки. Сброс до заводских настроек в таких случаях приводит к полной неработоспособности консоли до тех пор, пока Microsoft не предложит решение. Модели с более новыми версиями прошивки продолжают функционировать нормально.

Этот инцидент вызывает опасения относительно долгосрочной устойчивости консолей, которые зависят от подключения к интернету.

В отличие от старых устройств, таких как Atari VCS, которые могут работать десятилетиями при физической исправности, современные консоли могут стать непригодными к использованию без доступа к онлайн-сервисам.

Microsoft в настоящее время активно занимается разработкой решения, чтобы восстановить функциональность пострадавших устройств.