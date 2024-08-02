Незаменимый помощник или бесчувственная машина: Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ

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Новые инициативы Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ для создания дипфейков

1:14
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Президент Microsoft Брэд Смит обратился к политикам с призывом немедленно ввести регулирование использования искусственного интеллекта для создания дипфейков. Он планирует обратиться в Конгресс, подчеркивая срочность вопроса.

Новые инициативы Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ для создания дипфейков
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Смит настаивает не только на усилении уже действующего законодательства против сексуально ориентированных дипфейков, но и на разработке более строгих законодательных мер для борьбы с мошенничеством, использующим дипфейки, которые точно воспроизводят поведение, голос, речь и жестикуляцию жертв.

Microsoft также выступает за обновление законов в отношении сексуальной эксплуатации детей и использования контента, созданного с помощью нейросетей, без согласия. Недавно был принят законопроект, который дает жертвам сексуальных фейков право подать в суд на их создателей. Такое решение стало необходимым после ряда случаев, включая создание непристойных изображений учащихся в школах и подделок изображений поп-звезды Тейлор Свифт.

Смит подчеркивает, что развитие законодательства является ключевым аспектом борьбы с злоупотреблениями дипфейками и общей защиты общества.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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