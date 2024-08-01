Разбираемся, какие видеокарты действительно стоят ваших денег в 2024 году

На канале Hardware Unboxed эксперты обсудили, какие видеокарты на данный момент представляют собой наилучший выбор на рынке.
Флагманские видеокарты
Самой мощной моделью, доступной на рынке, является RTX 4090, стоимостью более 1700 долларов.
Видеокарты стоимостью около $1000
В этой категории выделяются RTX 4080 и RX 7900XTX, среди которых Radeon представляется более предпочтительным выбором.
Видеокарты в диапазоне $700-800
Здесь лидируют RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti и RX 7900XT. RX 7900XT часто опережает RTX 4070 Ti в играх, однако последняя может заинтересовать тех, кто ценит технологию DLSS от GeForce.
Видеокарты за $450-600
К выбору стоит подходить в зависимости от предпочтений между GeForce и Radeon: RTX 4070 Super и RTX 4070 против RX 7900GRE и RX 7800XT, с RX 7800XT как наиболее выгодным вариантом. Также можно рассмотреть RTX 4060 Ti 16 ГБ и RX 6800XT, с последней как более предпочтительным вариантом.
Видеокарты за $350-400
Здесь RX 6800 выступает как лучший выбор, хотя в случае его отсутствия стоит обратить внимание на RX 7700XT.
Видеокарты за $300/Мейнстримные видеокарты
В этой категории конкурируют RTX 4060, RTX 3060, RX 7600XT, RX 7600 и RX 6750XT, а также Intel Arc A770 16 ГБ. Среди них RX 7600XT выделяется как наиболее перспективная покупка.
Видеокарты начального уровня
Лучшими вариантами здесь являются RX 6600XT и RX 6600, обеспечивающие оптимальное соотношение цены и производительности.
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