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Разбираемся, какие видеокарты действительно стоят ваших денег в 2024 году

Сравнение видеокарт: от бюджетных до флагманских моделей

2:40
Видеоигры

На канале Hardware Unboxed эксперты обсудили, какие видеокарты на данный момент представляют собой наилучший выбор на рынке.

Сравнение видеокарт: от бюджетных до флагманских моделей
Фото: wikipedia by MiNe, CC BY 2.0

Флагманские видеокарты

Самой мощной моделью, доступной на рынке, является RTX 4090, стоимостью более 1700 долларов.

Видеокарты стоимостью около $1000

В этой категории выделяются RTX 4080 и RX 7900XTX, среди которых Radeon представляется более предпочтительным выбором.

Видеокарты в диапазоне $700-800

Здесь лидируют RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti и RX 7900XT. RX 7900XT часто опережает RTX 4070 Ti в играх, однако последняя может заинтересовать тех, кто ценит технологию DLSS от GeForce.

Видеокарты за $450-600

К выбору стоит подходить в зависимости от предпочтений между GeForce и Radeon: RTX 4070 Super и RTX 4070 против RX 7900GRE и RX 7800XT, с RX 7800XT как наиболее выгодным вариантом. Также можно рассмотреть RTX 4060 Ti 16 ГБ и RX 6800XT, с последней как более предпочтительным вариантом.

Видеокарты за $350-400

Здесь RX 6800 выступает как лучший выбор, хотя в случае его отсутствия стоит обратить внимание на RX 7700XT.

Видеокарты за $300/Мейнстримные видеокарты

В этой категории конкурируют RTX 4060, RTX 3060, RX 7600XT, RX 7600 и RX 6750XT, а также Intel Arc A770 16 ГБ. Среди них RX 7600XT выделяется как наиболее перспективная покупка.

Видеокарты начального уровня

Лучшими вариантами здесь являются RX 6600XT и RX 6600, обеспечивающие оптимальное соотношение цены и производительности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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