Бонусы для коллекционеров в Red Dead Online: тройные вознаграждения и эксклюзивные награды в августе 2024 года

В этом месяце игроки Red Dead Online могут наслаждаться значительными бонусами, так как вознаграждения для коллекционеров увеличены в три раза. Найдите редкие предметы коллекционирования для мадам Назар, чтобы заработать больше XP и RDO $, так как она щедро вознаградит вас за ваши усилия.
Если вам удастся собрать целые наборы, мадам Назар предоставит вам тройное вознаграждение в размере 200 долларов и XP. Помимо этого, бесплатные акции для коллекционеров также предлагают тройные вознаграждения в размере 200 долларов и опыт. Соревнования Collector Free Roam продлятся до 2 сентября, предоставляя достаточно времени для выполнения всех заданий.
Кроме тройных наград, игроки могут получить бесплатную одежду и боеприпасы за сбор трех еженедельных предметов коллекционирования. Вот что ожидает вас:
Также, выполнив ежедневные задания коллекционера три дня подряд, вы получите черную куртку Macbay. Если найдете ископаемое до 2 сентября, вам предоставят карту коллекционера американских полевых цветов.
Дополнительно, за игру в Red Dead Online в течение этого месяца вы получите черную бандану с рисунком, а за участие в мероприятиях "Спасение" или "Яйцо Кондора" – фиолетовую шляпу с гарденией. В течение трех дней подряд выполнения ежедневных заданий принесет вам бесплатные эмоции.
До 2 сентября также доступны новые к предметы на продажу, включая брюки Griffith, юбку на резинке, пончо Prieto, сапоги-бабочки, жакет Charro и корсет Chambliss.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.