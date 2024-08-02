Бонусы для коллекционеров в Red Dead Online: тройные вознаграждения и эксклюзивные награды в августе 2024 года

Red Dead Online: тройные бонусы и бесплатные награды в августе

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В этом месяце игроки Red Dead Online могут наслаждаться значительными бонусами, так как вознаграждения для коллекционеров увеличены в три раза. Найдите редкие предметы коллекционирования для мадам Назар, чтобы заработать больше XP и RDO $, так как она щедро вознаградит вас за ваши усилия.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Если вам удастся собрать целые наборы, мадам Назар предоставит вам тройное вознаграждение в размере 200 долларов и XP. Помимо этого, бесплатные акции для коллекционеров также предлагают тройные вознаграждения в размере 200 долларов и опыт. Соревнования Collector Free Roam продлятся до 2 сентября, предоставляя достаточно времени для выполнения всех заданий.

Кроме тройных наград, игроки могут получить бесплатную одежду и боеприпасы за сбор трех еженедельных предметов коллекционирования. Вот что ожидает вас:

30 июня – 5 августа: 3 динамитные стрелы и 20 зажигательных патронов для дробовика.

3 динамитные стрелы и 20 зажигательных патронов для дробовика. 6 – 12 августа: 40% скидка на предметы для коллекционеров.

40% скидка на предметы для коллекционеров. 13 – 19 августа: карта сокровищ болот Блэкуотер.

карта сокровищ болот Блэкуотер. 20 – 26 августа: чёрная шляпа из кожи аллигатора.

чёрная шляпа из кожи аллигатора. 27 августа – 2 сентября: светло-серый двойной патронташ с арбалетом.

Также, выполнив ежедневные задания коллекционера три дня подряд, вы получите черную куртку Macbay. Если найдете ископаемое до 2 сентября, вам предоставят карту коллекционера американских полевых цветов.

Дополнительно, за игру в Red Dead Online в течение этого месяца вы получите черную бандану с рисунком, а за участие в мероприятиях "Спасение" или "Яйцо Кондора" – фиолетовую шляпу с гарденией. В течение трех дней подряд выполнения ежедневных заданий принесет вам бесплатные эмоции.

До 2 сентября также доступны новые к предметы на продажу, включая брюки Griffith, юбку на резинке, пончо Prieto, сапоги-бабочки, жакет Charro и корсет Chambliss.