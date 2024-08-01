Обновление Elden Ring 1.13: улучшения для призванных духов и изменения баланса

Вышел патч 1.13 для Elden Ring: подробности обновления

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На ПК и консолях вышел новый патч для Elden Ring, под номером 1.13, который привносит значительные изменения в баланс и улучшения для призванных духов. Давайте рассмотрим подробнее, что нас ждёт нового.

Фото: Openverse by finalbossproject, PDM

Патч 1.13 сосредоточен на оптимизации игрового баланса, включая специальные настройки для PvP и улучшения различных игровых элементов. В список изменений вошли улучшения для арбалета, арбалетного прицела, пушки Раббата, Щита ночи, оружия "Кулак голема", а также для навыков "Коготь свирепого льва", "Стремительный удар", "Стойка над головой" и некоторых заклинаний.

Особенно заметные изменения касаются призванных духов: теперь они наносят более значительный урон и лучше защищают от повреждений, когда благословение Почитаемого Духа Пепла достигает уровня 5 и выше, или при повышении до +8 и выше. Мимический разрыв остался без изменений, что неудивительно, учитывая его высокую эффективность с момента выхода игры.

Elden Ring и его дополнение "Тень древа Эрдов" доступны на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.