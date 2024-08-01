Blizzard анонсировала "Сезон инфернальных орд" в Diablo IV: старт 6 августа с новыми подземельями и боссами

Новый сезон Diablo IV стартует 6 августа с уникальными испытаниями и наградами

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Blizzard анонсировала запуск пятого сезона Diablo IV под названием "Сезон инфернальных орд»", который стартует 6 августа. В нём геймеров ждут новые испытания и контент, доступный как в одиночной игре, так и в кооперативе.

Фото: flickr.com by fotoyorum, CC BY-NC-SA 2.0

Основной особенностью сезона станет режим "Инфернальные орды", где игроки сразятся с волнами врагов, получая между ними возможность выбирать "Инфернальные подношения". Они могут как усилить противников, так и предоставить ценные награды. Режим будет доступен как в Сезонном мире через серию квестов, так и в Вечном мире, после выполнения короткой цепочки заданий на уровне сложности III.

В финале каждого прохождения "Инфернальной орды" игроки столкнутся с Советом Злодеев, состоящим из пяти могущественных боссов, трое из которых будут выбраны случайным образом для битвы. У каждого из них уникальные способности, что добавляет элемент неожиданности в каждый бой.

В сезонном режиме также появятся новые подземелья Hellbreach, где геймеры смогут заработать Горящий эфир, который затем можно будет обменять на награды. Сезон представит более 50 новых уникальных и легендарных предметов, которые останутся доступными в игре даже после его завершения.

Игроки смогут получить дополнительные награды, проходя сезонное путешествие и заполняя боевой пропуск, включающий 28 бесплатных уровней и 62 премиум-уровня. Также, 1 августа Blizzard проведет трансляцию, на которой разработчики подробнее расскажут о новом сезоне.

Этот сезон обещает множество новых испытаний и контента, который будет доступен игрокам Diablo IV уже совсем скоро.