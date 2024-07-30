Мод zenlung для The Witcher 3 Next-Gen радикально изменяет систему передвижения

Моддер под ником zenlung представил впечатляющий мод для The Witcher 3 Next-Gen, который полностью перерабатывает систему передвижения. Мод добавляет промежуточные состояния между оригинальными режимами бега, ходьбы и спринта, внедряя механику спринта, аналогичную той, что используется в Red Dead Redemption 2.
Теперь вместо стандартных четырех состояний движения (медленная ходьба, ходьба, бег и спринт) доступно 9 различных скоростей. Дополнительно включены два варианта скорости при движении в глубокой воде с использованием кнопки спринта.
Игроки могут нажимать кнопку спринта (A или LS на геймпаде, L-Shift на клавиатуре) для постепенного увеличения скорости движения. Удерживание кнопки спринта позволяет поддерживать постоянную скорость, а при ее отпускании Геральт постепенно замедляется.
Моддер выпустил видео, демонстрирующее работу мода и объясняющее все внесенные изменения. Этот мод значительно улучшает плавность и реалистичность движений Геральта, делая игровой процесс более динамичным и отзывчивым.
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