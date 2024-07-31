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Обновление для игры Enclouded: поддержка FSR 3, новые модификаторы сложности и улучшенная кастомизация

Enclouded получает крупное обновление: улучшенная графика и новые функции

2:04
Видеоигры

Разработчик Keen Games анонсировал значительное обновление для своей ролевой игры на выживание Enclouded под названием "Back to the Shroud". Оно привносит поддержку AMD FSR 3, последней версии технологии FidelityFX Super Resolution, хотя пока что функции генерации кадров не добавлены. Обновление улучшает качество изображения и производительность благодаря новейшим возможностям FSR 3.

Enclouded получает крупное обновление: улучшенная графика и новые функции
Фото: Wikimedia Commons by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

В центре обновления находятся новые модификаторы сложности, позволяющие пользователям настроить игровой процесс под свои предпочтения. Теперь доступны четыре уровня сложности:

  • По умолчанию: стандартная сложность, рекомендованная для новичков.
  • Расслабленный: снижает количество врагов и увеличивает ресурсы, идеально для строительства базы и непринужденных исследований.
  • Сложный: увеличивает число врагов и их агрессивность, предлагая более сложный боевой опыт.
  • Выживание: для опытных игроков, предпочитающих более жёсткие условия и дополнительную механику выживания.

Игроки теперь могут настроить более тридцати параметров, включая урон врагов, здоровье боссов, навыки персонажа и режим голодания. Эти изменения влияют как на одиночную, так и на кооперативную игру.

Обновление также включает улучшения в кастомизации персонажей: теперь можно менять цвет кожи, глаз, бровей и другие параметры. Снаряжение, такое как доспехи и оружие, можно разместить на базе, прикрепив к новым предметам, которые можно изготовить. Коллекционные предметы можно найти в мире Enclouded и выставить на декоративных полках.

Дополнительно улучшены меню крафта, система блоков и парирования, а также расширены некоторые достопримечательности игры.

На данный момент продано почти три миллиона копий Enclouded, и полная версия игры планируется к выпуску на ПК и консолях в следующем году.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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