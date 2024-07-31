Разработчик Keen Games анонсировал значительное обновление для своей ролевой игры на выживание Enclouded под названием "Back to the Shroud". Оно привносит поддержку AMD FSR 3, последней версии технологии FidelityFX Super Resolution, хотя пока что функции генерации кадров не добавлены. Обновление улучшает качество изображения и производительность благодаря новейшим возможностям FSR 3.
В центре обновления находятся новые модификаторы сложности, позволяющие пользователям настроить игровой процесс под свои предпочтения. Теперь доступны четыре уровня сложности:
Игроки теперь могут настроить более тридцати параметров, включая урон врагов, здоровье боссов, навыки персонажа и режим голодания. Эти изменения влияют как на одиночную, так и на кооперативную игру.
Обновление также включает улучшения в кастомизации персонажей: теперь можно менять цвет кожи, глаз, бровей и другие параметры. Снаряжение, такое как доспехи и оружие, можно разместить на базе, прикрепив к новым предметам, которые можно изготовить. Коллекционные предметы можно найти в мире Enclouded и выставить на декоративных полках.
Дополнительно улучшены меню крафта, система блоков и парирования, а также расширены некоторые достопримечательности игры.
На данный момент продано почти три миллиона копий Enclouded, и полная версия игры планируется к выпуску на ПК и консолях в следующем году.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.