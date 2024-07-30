Разработчик Garry’s Mod в шоке: создатели мема "Скибиди-туалет" предъявили претензии

Разработчик популярной игры Garry's Mod Гарри Ньюман получил уведомление о нарушении закона об авторских правах (DMCA) из-за мема "Скибиди-туалеты".
В заявлении утверждается, что оригинальный контент из интернет-шоу с YouTube-канала DaFuq? Boom! был несанкционированно использован в Garry's Mod. Ньюман выразил удивление и возмущение по поводу этой претензии.
Быстро выяснилось, что авторские права на "Скибиди-туалеты" принадлежат компании Invisible Narratives, основанной режиссером Майклом Бэем и продюсером Адамом Гудманом. Эти продюсеры недавно объявили о планах по созданию франшизы на основе интернет-шоу. Впоследствии создатель "Скибиди-туалетов" Алексей Герасимов заявил, что не отправлял DMCA-уведомление.
В сети предполагают, что это может быть розыгрыш, так как мем был создан с использованием ассетов Garry's Mod, и у Ньюмана не должно быть проблем с авторскими правами.
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