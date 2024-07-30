С 28 ноября по 1 декабря 2024 года в Москве пройдет РЭД ЭКСПО, крупнейшая международная выставка игр в России, организованная в рамках "Недели игровой индустрии".
Мероприятие пройдет в центре "Крокус Экспо" и откроется в закрытом формате для представителей индустрии и госструктур, которые обсудят важные темы, включая государственное регулирование и развитие отечественного геймдева.
С 29 ноября выставка станет доступной для всех желающих, предлагая возможность ознакомиться с российскими играми, перспективными проектами, конкурсом косплея, киберспортивными турнирами и церемонией награждения победителей "Российской Премии Игровой Индустрии".
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.