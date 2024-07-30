Стали известны подробности РЭД ЭКСПО 2024: главное игровое событие года в Москве

В Москве пройдёт международная выставка игр РЭД ЭКСПО 2024

0:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

С 28 ноября по 1 декабря 2024 года в Москве пройдет РЭД ЭКСПО, крупнейшая международная выставка игр в России, организованная в рамках "Недели игровой индустрии".

Фото: commons.wikimedia.org by Крокус Экспо, CC BY-SA 4.0

Мероприятие пройдет в центре "Крокус Экспо" и откроется в закрытом формате для представителей индустрии и госструктур, которые обсудят важные темы, включая государственное регулирование и развитие отечественного геймдева.

С 29 ноября выставка станет доступной для всех желающих, предлагая возможность ознакомиться с российскими играми, перспективными проектами, конкурсом косплея, киберспортивными турнирами и церемонией награждения победителей "Российской Премии Игровой Индустрии".