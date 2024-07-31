Студия Playground Games расширяет команду для разработки перезагрузки Fable: подробности об открытии нового офиса

Британская студия Playground Games объявила об открытии третьего офиса для работы над перезагрузкой популярной ролевой игры Fable. Компания сообщила об этом на своей странице.
"Компания Playground Games была основана в 2010 году, объединив самых опытных и талантливых разработчиков из британской игровой индустрии. С тех пор мы создали пять хитов, получивших признание критиков и множество наград. Наши игры Horizon получили более ста наград и завоевали миллионы поклонников." - написали они в своих социальных сетях.
На сегодняшний день Playground Games имеет три офиса в Лимингтон Спа. В оригинальной штаб-квартире студия продолжает развивать успешную серию Horizon. В новых офисах команда приступает к созданию новой главы легендарной франшизы Fable.
Два первых офиса компании находятся на Портленд-стрит (Сент-Олбанс-хаус) и Ньюболд-Террас (Россмор-хаус). Подробности о расположении третьего офиса пока не разглашаются.
На официальном сайте студии указаны 32 открытые вакансии для работы над Fable, среди которых:
Судя по количеству вакансий, студия активно набирает команду для завершения разработки игры, запуск которой намечен на следующий год.
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