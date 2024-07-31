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Дата релиза, бонусы за предзаказ и особенности игры "Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу"

Подробности предстоящего релиза игры "Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу"

Видеоигры

Поклонники Гарри Поттера скоро смогут окунуться в мир квиддича благодаря новой игре "Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу", доступной на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch. Цифровая релиз состоиться 3 сентября для ПК и консолей, а физическое издание для PS5 и Xbox Series X поступит в продажу 8 ноября по цене. Ожидается также физическое издание для Nintendo Switch, но конкретная дата его выхода пока не объявлена.

Подробности предстоящего релиза игры "Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу"
Фото: flickr.com by r. nial bradshaw, CC BY 2.0

Бонусы за предварительный заказ

Все предзаказы на "Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу" включают эксклюзивный скин для метлы "Молния". Этот бонус доступен как в стандартном цифровом издании, так и во всех подарочных. Подарочное издание содержит базовую игру и дополнительные материалы, такие как:

  • Набор для Гриффиндора
  • Набор для Хаффлпаффа
  • Набор для Слизерина
  • Набор для Когтеврана
  • 2000 золотых

Каждый набор включает уникальный скин для метлы, форму команды и эмблему дома. Предварительный заказ до выхода игры также даёт скин для метлы Firebolt Supreme.

Особенности игры

Она позволяет геймерам создать собственного профессионального игрока в квиддич и присоединиться к одной из команд во вселенной Гарри Поттера. Пользователи могут выбрать позиции ловца, загонщика, преследователя или вратаря. В игре есть режим одиночной карьеры, показательные матчи и многопользовательские онлайн-матчи для команд до трех человек.

Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу обещает стать увлекательным дополнением к миру магии, предоставляя фанатам возможность почувствовать себя частью знаменитого волшебного спорта.

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