Фанаты предполагают дату выхода трейлера GTA 6, основываясь на намеке в анонсе от Rockstar

Rockstar намекает на дату выхода нового трейлера GTA 6

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Некоторые фанаты обнаружили возможный намек на дату выхода следующего трейлера GTA 6 в недавнем анонсе от Rockstar.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

В сообщении о новом скутере Pegassi Pizza Boy для GTA Online была прикреплена демонстрация этого транспорта, а особое внимание привлек номерной знак, на котором были надписи OCT и PIZZ4. Некоторые игроки восприняли это как намек на то, что новый трейлер (или даже сама игра) может выйти 4 октября.

Тем не менее, подобные выводы могут показаться надуманными. Как отмечают менее верящие фанаты, OCT уже присутствует на номерных знаках с момента выхода GTA 5, и Rockstar не известна тем, что прячет подсказки в промо-материалах.

Релиз GTA 6 все еще намечен на 2025 год, хотя, учитывая предыдущий опыт Rockstar, есть вероятность, что дата может быть перенесена на 2026 год.

В то же время бывший разработчик Rockstar Оббе Вермей отметил, что компании выгодно оставаться в тени, поскольку каждое их слово подвергается чрезмерному анализу. Утечки информации возникают из-за того, что миллионы людей ждут новостей, но Rockstar предпочитает не давать поводов для обсуждений.

Он также предупредил, что высокие ожидания фанатов могут привести к разочарованию в GTA 6. Поэтому, возможно, лучше оставить теории и наслаждаться другими играми.