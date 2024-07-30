Grand Theft Auto V впервые появится в Game Pass для ПК: особенности версии и будущее серии

GTA V скоро станет доступна в Game Pass для ПК

2:20 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно стало известно, что Grand Theft Auto V, одна из самых популярных игр от Rockstar Games, вскоре появится в Game Pass для ПК. Информацией об этом поделился инсайдер. Ранее игра была доступна в Game Pass для Xbox, но исключительно для консолей, а теперь впервые появится и для ПК.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Несмотря на то, что добавление такой популярной игры всегда приветствуется, остается вопрос, насколько это будет востребовано среди геймеров. Grand Theft Auto V была выпущена на ПК 14 апреля 2015 года, почти два года спустя после её дебюта на PlayStation 3 и Xbox 360. Игра уже более девяти лет доступна в различных магазинах, таких как Steam, Epic Games Store (где она была бесплатной в течение ограниченного времени в 2020 году) и собственном лаунчере Rockstar. Версия для ПК также уступает консольной версии следующего поколения, которая получила улучшения, такие как трассировка лучей для теней и окклюзии.

На данный момент Grand Theft Auto V является второй самой продаваемой игрой премиум-класса всех времен, недавно преодолев отметку в 200 миллионов проданных копий. Первое место занимает Minecraft с продажами в 300 миллионов копий, что объясняется его более широкой аудиторией по сравнению с рейтингом M у игры Rockstar.

В отличие от предыдущих игр серии, Grand Theft Auto V не получила никаких однопользовательских дополнений. Первоначально планировалось выпустить дополнение с участием персонажа Тревора, но оно было отменено в пользу развития GTA Online, как только разработчики увидели её невероятную популярность.

GTA Online продолжает получать обновления. В прошлом месяце Rockstar выпустила обновление Bottom Dollar Bounties, и новые обновления планируются на лето. Что касается долгожданного продолжения, Grand Theft Auto VI, его релиз намечен на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а версия для ПК появится примерно через год-полтора после этого.