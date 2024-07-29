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Что скрывает новая торговая марка Starborn для Starfield: возможное второе дополнение в 2025 году

Торговая марка Starborn может указывать на новое дополнение для Starfield

1:24
Видеоигры

Фанаты Starfield предполагают, что недавно зарегистрированная торговая марка Starborn, принадлежащая материнской компании Bethesda Zenimax, может указывать на второе неанонсированное дополнение, которое, возможно, выйдет в 2025 году.

Торговая марка Starborn может указывать на новое дополнение для Starfield
Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Космическая RPG от Bethesda была выпущена в прошлом году, и в ближайшие месяцы ожидается релиз первого крупного дополнения, Shattered Space. В июне Тодд Говард подтвердил, что после Shattered Space планируется как минимум одно дополнительное расширение, и студия уже активно работает над следующими проектами.

Кажется, что разработка следующего дополнения продвинулась достаточно далеко, судя по зарегистрированной торговой марке.

Starborn — это загадочная группа, представленная в основной игре. Они пересекают портал под названием Unity и путешествуют между вселенными. Starborn раскрывают себя героической группе Constellation только после того, как игрок соберет определенное количество Артефактов.

Хотя это пока только предположение, торговая марка может указывать на то, что следующее DLC после Shattered Space будет сосредоточено на Starborn, возможно, предоставляя больше информации о их происхождении и способностях перемещаться между различными вселенными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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