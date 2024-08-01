EA Sports FC 25 возвращает мини-футбол 5 на 5 в режиме Rush

EA Sports FC 25: режим мини-футбола 5 на 5 возвращается

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

EA Canada представила новый геймплейный ролик для EA Sports FC 25, в котором показан игровой процесс режима Rush. Этот режим представляет собой эволюцию режима Volta и предлагает матчи в формате мини-футбола 5 на 5 на небольшом поле. Разработчики утверждают, что в Rush сохраняются геймплейные механики традиционных матчей 11 на 11.

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Режим Rush будет доступен в Ultimate Team, режиме "Клубы" и в быстрых матчах. Игроки смогут создать состав мечты из 5 игроков в Football Ultimate Team Rush, пригласив до трех друзей, которые смогут играть своими любимыми футболистами.

Ранее разработчики EA Sports FC 25 выпустили ролик, демонстрирующий обновленную систему тактики и ролей игроков на поле под названием FC IQ. В симулятор также добавят возможность воссоздания главных событий из реального мира футбола и женский футбол в режиме "Карьера".

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели Ultimate Edition смогут начать играть на неделю раньше. Предзаказы уже открыты в Steam. Футбольный симулятор выйдет с полной русской локализацией — текстом и озвучкой.