Успейте купить: видеокарты RTX 40 резко подорожают из-за дефицита

Снижение производства NVIDIA: что ждёт покупателей видеокарт RTX 40

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Тайваньское финансовое издание UDN сообщило, что NVIDIA планирует сократить производство видеокарт серии RTX 40 в преддверии запуска RTX 50. По данным СМИ, сокращение производства может достигать 30-50%.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

В связи с этим в сети прогнозируют значительное подорожание видеокарт RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090, а также возможный дефицит этих моделей. Издание TweakTown отметило, что снижение производства начнется уже в августе.

Проектирование и разработка новых графических процессоров стоят миллиарды долларов, поэтому, когда до выхода нового поколения остается несколько месяцев, такие компании, как NVIDIA, уменьшают производство текущего поколения, чтобы избежать перепроизводства у ритейлеров.

Ранее инсайдер сообщил, что видеокарты NVIDIA RTX 50 будут представлены не раньше января 2025 года на ежегодной конференции CES.