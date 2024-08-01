Удивительные цифры: продажи игровых девайсов в России бьют рекорды

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Как киберспорт влияет на продажи игровых аксессуаров в России

2:05
Видеоигры

Россияне значительно увеличили покупки наушников, клавиатур и других игровых девайсов в первой половине 2024 года. Продажи игровых аксессуаров в России за это время показали впечатляющие результаты. В сети М. Видео-Эльдорадо отмечен рост продаж игровых мышей на 124% в денежном выражении и 42% в количественном. Для сравнения, общий рост на российском рынке составил 24% в деньгах и 19% в штуках. Всего было продано 1,8 миллиона мышей на сумму 1,7 миллиарда рублей. Лидерами продаж стали модели от Logitech, Thunderobot и Razer.

Как киберспорт влияет на продажи игровых аксессуаров в России
Фото: Freepik by DC Studio, PDM

Игровые клавиатуры также показали значительный рост. В М. Видео-Эльдорадо продажи таких клавиатур увеличились на 46% в денежном выражении и на 41% в количественном по сравнению с первым полугодием прошлого года. Общий рынок показал рост на 33% в деньгах и 15% в штуках. Всего было продано 963 тысячи клавиатур на сумму 3 миллиарда рублей. Наиболее популярными оказались модели от Red Square и Thunderobot.

Наушники для геймеров продемонстрировали особенно высокий рост. Продажи увеличились на 207% в денежном выражении и на 81% в количественном. В целом, российский рынок вырос на 52% в деньгах и на 30% в штуках. Россияне приобрели 1,6 миллиона наушников на сумму 4,5 миллиарда рублей. Лидерами продаж стали устройства от Thunderobot, Razer и Logitech. Сергей Мезин из М. Видео-Эльдорадо объясняет этот рост увеличением популярности киберспорта и многопользовательских онлайн-игр, а также постоянным внедрением новых технологий в игровое оборудование.


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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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