Dragon Age: The Veilguard — дата релиза и все подробности об игре, вышедшей спустя 10 лет

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года

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Dragon Age: The Veilguard появится этой осенью, спустя десять лет после выхода предыдущей игры серии, Dragon Age: Inquisition. Хотя длительное ожидание разочаровало многих фанатов, разработчики уверяют, что масштаб проекта потребовал такого времени на разработку.

Фото: Openverse by W10002, CC BY-SA 2.0

Креативный директор Джон Эплер в интервью GamesRadar отметил, что BioWare стремилась к идеальному результату, назвав игру "лучшем возможным вариантом".

Работа над озвучкой The Veilguard длилась пять лет. По словам креативного директора по озвучке Эшли Барлоу, в игре содержится внушительные 140 000 строк записанного текста. Из них 60 000 строк принадлежат только главному герою Руку, причем каждый вариант персонажа (озвученный разными актерами) имеет около 15 000 уникальных строк.

Запись 700 персонажей и 80 000 строк, а также дополнительные 60 000 строк для различных версий Рука, требует значительного времени.

Ранние этапы разработки Dragon Age: The Veilguard были осложнены внутренними трудностями и перезапусками, прежде чем BioWare окончательно выбрала концепцию исключительно одиночной игры.

Тем не менее, масштаб The Veilguard впечатляет. С более чем 140 000 строк записанных диалогов она превосходит все предыдущие игры BioWare по этому показателю. Для сравнения, Dragon Age: Inquisition имела 80 000 строк диалогов, а Mass Effect: Andromeda — 65 000, что больше, чем в Mass Effect 2 и 3 вместе взятых.

Недавно также был раскрыт полный состав актеров озвучки для Dragon Age: The Veilguard.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата релиза будет объявлена до сентября.