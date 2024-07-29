Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэпер Тимати с мужем главы Wildberries решил вернуть Бакальчук в семью
Названы лучшие упражнения для сжигания жира и контроля пульса
Как вести себя с бездомной кошкой
Запад урезал гонорары, выплачиваемые российским медикам
В России стали чаще подделывать китайскую валюту
5 возможных причин побеления листьев кабачков
Чипсы из кабачка: полезный лёгкий перекус на любой случай
Современные методы ухода за волосами: ботокс против нанопластики
Люди возраста 50+ должны отказаться от одного популярного напитка
Dragon Age: The Veilguard — дата релиза и все подробности об игре, вышедшей спустя 10 лет

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года

2:03
Видеоигры

Dragon Age: The Veilguard появится этой осенью, спустя десять лет после выхода предыдущей игры серии, Dragon Age: Inquisition. Хотя длительное ожидание разочаровало многих фанатов, разработчики уверяют, что масштаб проекта потребовал такого времени на разработку.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года
Фото: Openverse by W10002, CC BY-SA 2.0

Креативный директор Джон Эплер в интервью GamesRadar отметил, что BioWare стремилась к идеальному результату, назвав игру "лучшем возможным вариантом".

Работа над озвучкой The Veilguard длилась пять лет. По словам креативного директора по озвучке Эшли Барлоу, в игре содержится внушительные 140 000 строк записанного текста. Из них 60 000 строк принадлежат только главному герою Руку, причем каждый вариант персонажа (озвученный разными актерами) имеет около 15 000 уникальных строк.

Запись 700 персонажей и 80 000 строк, а также дополнительные 60 000 строк для различных версий Рука, требует значительного времени.

Ранние этапы разработки Dragon Age: The Veilguard были осложнены внутренними трудностями и перезапусками, прежде чем BioWare окончательно выбрала концепцию исключительно одиночной игры.

Тем не менее, масштаб The Veilguard впечатляет. С более чем 140 000 строк записанных диалогов она превосходит все предыдущие игры BioWare по этому показателю. Для сравнения, Dragon Age: Inquisition имела 80 000 строк диалогов, а Mass Effect: Andromeda — 65 000, что больше, чем в Mass Effect 2 и 3 вместе взятых.

Недавно также был раскрыт полный состав актеров озвучки для Dragon Age: The Veilguard.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата релиза будет объявлена до сентября.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Кого собака считает своим хозяином: комментарии экспертов
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Последние материалы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Тьерри Ребуль отвечает на критику церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Почему авиабилеты подорожают с 1 августа и как сэкономить
BioWare объяснила 10 лет разработки Dragon Age: The Veilguard
Как "Армагеддон" 1998 года превзошёл все современные фильмы-катастрофы?
Польский перевозчик PKP Cargo столкнулся с убытками
Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове
Павел Прилучный объяснил, за что любит Зепюр Брутян
Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя
Источником роста экономики ДНР является угольная и металлургическая промышленность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников