Ошибка на крышке процессора Ryzen 7 9700X привела к задержке релиза Ryzen 9000

Релиз AMD Ryzen 9000 задержали из-за опечатки на процессоре

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Ранее AMD сообщили о переносе сроков релиза процессоров Ryzen 9000, однако не раскрыли причины задержки. Инсайдер HXL, тем не менее, обнаружил возможную причину, и она оказалась довольно неожиданной. Давайте попробуем найти проблему на фото.

Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

На крышке процессора обнаружена опечатка, из-за которой Ryzen 7 9700X оказался отнесен к серии Ryzen 9, более старшей и дорогой. На первый взгляд, это может показаться незначительной ошибкой, но на самом деле она объясняет многое. Некоторые обозреватели могли получать нестандартные показатели производительности из-за путаницы с сериями. Опечатка, возможно, привела к тому, что тесты сравнивали процессоры с более мощными моделями, а сжатые сроки для подготовки материалов не позволили выяснить причину расхождений. Кроме того, ошибка могла повлиять на маркетинг, поэтому AMD пришлось отозвать процессоры для исправления их теплопроводящих компонентов. Возможно, что под крышками скрывались совершенно другие процессоры.