Starborn: возможное название следующего дополнения для Starfield и детали Shattered Space

Возможное дополнение Starborn для Starfield: подробности и прогнозы

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Поклонникам Starfield хорошо знаком термин "Starborn", который играет важную роль в основной сюжетной линии игры от Bethesda. Однако недавняя регистрация торговой марки под названием Starborn, замеченная внимательным пользователем, может указывать на то, что это название предстоящего дополнения для игры.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

На данный момент Bethesda Game Studios готовит первое дополнение к Starfield под названием Shattered Space. Ожидается, что оно выйдет осенью для ПК и Xbox Series S|X.

Описание дополнения звучит следующим образом:

"В скрытом от посторонних глаз городе Дазра, в мире Дома Ва'Руун, пробуждается загадочная сила. В этом новом приключении игрокам предстоит встретиться с устрашающей космической угрозой, исследовать незнакомую планету и найти уникальное оружие, скафандры и снаряжение."

Тодд Ховард отметил, что Shattered Space сосредоточится на одной планете, что должно вернуть ощущение исследования, которое отсутствовало в основной игре. По масштабам оно будет сопоставимо с Far Harbor из Fallout 4, которая предлагала около 15 часов геймплея.

Ховард также сообщил, что Shattered Space станет первым из ежегодных сюжетных дополнений для Starfield. Это намекает на то, что дополнение под названием Starborn может быть запланировано на следующий год.