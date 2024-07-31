Убийца Mac Studio: новый Lenovo YOGA Ultra сразит вас наповал

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Компактный и мощный Lenovo YOGA Ultra: конкуренция в мире ПК

1:26
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Lenovo представила компактный ПК Lenovo YOGA Ultra, который может составить серьезную конкуренцию Apple Mac Studio благодаря своей мощной конфигурации.

Компактный и мощный Lenovo YOGA Ultra: конкуренция в мире ПК
Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Оснащенный 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700 с поддержкой 28 потоков, этот ПК имеет графическую карту NVIDIA RTX 4070 с 12 ГБ видеопамяти.

Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, представленных двумя модулями по 32 ГБ. Для хранения данных предусмотрены два SSD по 1 ТБ каждый.

Размеры устройства составляют 195x191x108 мм, а вес около 3,5 кг. На данный момент доступен только в сером цвете.

На передней панели расположены два порта USB-A, один USB-C и разъем 3,5 мм для наушников или микрофона. На задней панели — четыре порта USB-A, два HDMI 2.1, один Ethernet и четыре DisplayPort 1.4a.

Цена модели с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ составляет $2500.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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