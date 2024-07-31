Шокирующее заявление Илона Маска: Dojo сокрушит Nvidia

Илон Маск обсудил будущее суперкомпьютера Dojo и его сравнение с Nvidia

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В ходе последнего обсуждения финансовых результатов, глава Tesla Илон Маск выразил мнение о том, что суперкомпьютер Dojo компании намерен состязаться с ведущим игроком в этой области, компанией Nvidia.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

Это высказывание прозвучало на фоне разочаровывающего отчета о прибылях, после чего акции Tesla снизились более чем на 7%. Маск подчеркнул, что компания собирается удвоить усилия в разработке Dojo.

Однако, несмотря на оптимизм Маска, аналитики выражают сомнения. СМИ отмечают, что, хотя Dojo предназначена для совершенствования технологии полностью автономного вождения Tesla, она пока не достигла уровня возможностей Nvidia.

Эксперты, включая аналитика из Wedbush Дэна Айвза, указывают, что Tesla только начинает свой путь в развитии искусственного интеллекта. Рои Косовер из FinYX Fund SPC выразил мнение, что текущий уровень развития Dojo отстает от Nvidia примерно на десять лет.