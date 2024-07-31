Узнайте, как Windows 11 изменит ваш способ завершения зависших программ

Windows 11 облегчает процесс управления зависшими программами

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Windows 11 ввела новую функцию, которая позволяет пользователю быстро закрывать зависшие программы прямо из меню "Панели задач", избегая необходимости открывать "Диспетчер задач".

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Эта опция по умолчанию находится в выключенном состоянии. Чтобы ее активировать, нужно перейти в настройки Windows, выбрать раздел "Система", далее "Для разработчиков" и включить опцию "Завершение задач".

До введения этой функции пользователи должны были нажимать CTRL + ALT + DEL для вызова "Диспетчера задач", затем находить зависшую программу и закрывать ее вручную.

Теперь же процесс упрощен: достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по иконке программы на "Панели задач" и выбрать "Завершить задачу".

Эта функция станет незаменимым помощником для тех, кто регулярно сталкивается с проблемами зависания приложений.