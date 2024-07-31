Windows 11 ввела новую функцию, которая позволяет пользователю быстро закрывать зависшие программы прямо из меню "Панели задач", избегая необходимости открывать "Диспетчер задач".
Эта опция по умолчанию находится в выключенном состоянии. Чтобы ее активировать, нужно перейти в настройки Windows, выбрать раздел "Система", далее "Для разработчиков" и включить опцию "Завершение задач".
До введения этой функции пользователи должны были нажимать CTRL + ALT + DEL для вызова "Диспетчера задач", затем находить зависшую программу и закрывать ее вручную.
Теперь же процесс упрощен: достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по иконке программы на "Панели задач" и выбрать "Завершить задачу".
Эта функция станет незаменимым помощником для тех, кто регулярно сталкивается с проблемами зависания приложений.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.