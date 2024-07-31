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Самые мощные мобильные процессоры AMD теперь доступны

AMD обновляет линейку с новыми процессорами для мобильных устройств

1:54
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Компания AMD анонсировала выпуск трех новых мобильных процессоров из серии Ryzen AI 300: Ryzen AI 9 HX 365, Ryzen AI 9 370 и Ryzen AI 9 HX 375.

AMD обновляет линейку с новыми процессорами для мобильных устройств
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Эти процессоры интегрируют ядра Zen 5 и Zen 5c, графический процессор RDNA 3.5 с 16 блоками выполнения и усовершенствованные ИИ-двигатели XDNA 2, достигающие производительности до 55 TOPS.

AMD отошла от традиционной классификации процессоров по показателю TDP. Теперь производители ноутбуков могут настраивать потребляемую мощность в пределах от 15 до 54 Вт, при этом стандартный показатель TDP для линейки Ryzen AI 300 составляет 28 Вт.

Первые обзоры новых процессоров были сделаны на примере ноутбука Asus Zenbook S16, который оснащен 12-ядерным процессором Ryzen AI 9 HX 370 с максимальной частотой 5.1 ГГц и графикой Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5.

Рецензенты выделили высокую производительность и энергоэффективность данного процессора, а также отметили его превосходные ИИ-возможности, которые значительно опережают предложения конкурентов.

Однако прирост производительности встроенной графики по сравнению с предыдущими моделями оказался скромным — около 12%.

Новые процессоры уже поступили в продажу, а стоимость ноутбуков на их базе начинается от $1399. Ожидается, что в будущем станут доступны более экономичные модели.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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