Huawei MateBook GT: новая игровая машина, которую вы захотите протестировать

Huawei представила свой первый игровой ноутбук на выставке ChinaJoy 2024

0:59 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На текущей выставке ChinaJoy 2024 компания Huawei представила свой первый игровой ноутбук. Подробности о продукте пока остаются неизвестными, но уже доступны первые взгляды на устройство.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Логотип "GT", который Huawei традиционно использует для обозначения своих высокопроизводительных продуктов, например, смарт-часов WATCH GT и монитора MateView GT, намекает на возможное направление этого устройства в игровом сегменте. Дизайн ноутбука включает в себя светящийся логотип Huawei на крышке и вентиляционное отверстие сзади, что подчеркивает его игровую ориентацию.

Пока технические характеристики не раскрыты, но по информации китайских СМИ, ноутбук может быть оснащен процессором Intel Core Ultra и поддерживать быструю зарядку на 140 Вт.

Ожидается, что Huawei официально представит "MateBook GT" на предстоящем осеннем событии.