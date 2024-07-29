Объявлена дата выхода ролевого симулятор жизни Mirthwood: на ПК с 11 сентября

Ролевой симулятор жизни Mirthwood выходит 11 сентября

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Разработчик Bad Ridge Games и издатель V Publishing сообщили дату выхода средневекового ролевого симулятора с открытым миром Mirthwood. Игра будет доступна на ПК через Steam с 11 сентября. Вместе с анонсом был представлен новый геймплейный трейлер, который демонстрирует разнообразие локаций и игровых механик предстоящего тайтла.

Фото: unsplash.com by Lee Campbell leecampbell is licensed under Commons, the free media repository

Сюжет Mirthwood рассказывает о главном герое, который, спасаясь от войны на родном континенте, решает начать новую жизнь в другом месте. Игрокам предстоит управлять своей усадьбой, исследовать мир, состоящий из шести регионов и трёх городов, сражаться с врагами в реальном времени, развивать персонажа, строить отношения с НПС и многое другое.

Перед релизом разработчики предоставляют возможность каждому желающему бесплатно опробовать демоверсию Mirthwood на Steam.