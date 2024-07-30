Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк раскритиковала Павла Дурова за раскрытие ДНК-кода
Политолог объяснил "мирный план" Дональда Трампа
Как устроить спа-вечер дома: полное руководство для расслабления и восстановления
Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде
США не смогли бы вытеснить Россию с нефтяного рынка Европы без санкций
Российский рынок пополнился новыми кроссоверами от Belgee, Jetour, Great Wall
Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок
Акционеры "Росгосстраха" не обеспокоены его политикой
Какие продукты помогут сохранить здоровье сердца
Этот новый монитор ViewSonic изменит ваше представление о 4K

Премьера монитора ViewSonic с полным покрытием sRGB и 4K разрешением

Видеоигры

ViewSonic анонсировала выпуск своего нового 27-дюймового монитора VX2730-4K-HDU. Этот монитор предлагает разрешение 4K (3840x2160) и поддерживает частоту обновления до 73 Гц.

Премьера монитора ViewSonic с полным покрытием sRGB и 4K разрешением
Фото: unsplash.com by Luke Chesser, PDM

Модель VX2730-4K-HDU оснащена IPS-панелью, которая обеспечивает пиковую яркость в 400 нит, 10-битную глубину цвета и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Монитор имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать угол наклона, высоту и поворот экрана. Также предусмотрена возможность настенного крепления по стандарту VESA.

В плане подключений, VX2730-4K-HDU предлагает разнообразие портов, включая HDMI, DisplayPort (DP) и USB-C.

Пока что монитор не доступен на JD. com, однако его уже можно купить у некоторых реселлеров в Китае за примерно 1429 юаней (около $197), согласно отчетам СМИ. Информации о международном запуске пока нет.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Политолог объяснил "мирный план" Дональда Трампа
Как устроить спа-вечер дома: полное руководство для расслабления и восстановления
Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде
США не смогли бы вытеснить Россию с нефтяного рынка Европы без санкций
Премьера монитора ViewSonic с полным покрытием sRGB и 4K разрешением
Российский рынок пополнился новыми кроссоверами от Belgee, Jetour, Great Wall
Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок
Акционеры "Росгосстраха" не обеспокоены его политикой
Какие продукты помогут сохранить здоровье сердца
В Таиланде прогнозируют рекордное количество туристов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников