ViewSonic анонсировала выпуск своего нового 27-дюймового монитора VX2730-4K-HDU. Этот монитор предлагает разрешение 4K (3840x2160) и поддерживает частоту обновления до 73 Гц.
Модель VX2730-4K-HDU оснащена IPS-панелью, которая обеспечивает пиковую яркость в 400 нит, 10-битную глубину цвета и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Монитор имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать угол наклона, высоту и поворот экрана. Также предусмотрена возможность настенного крепления по стандарту VESA.
В плане подключений, VX2730-4K-HDU предлагает разнообразие портов, включая HDMI, DisplayPort (DP) и USB-C.
Пока что монитор не доступен на JD. com, однако его уже можно купить у некоторых реселлеров в Китае за примерно 1429 юаней (около $197), согласно отчетам СМИ. Информации о международном запуске пока нет.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.