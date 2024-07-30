Этот новый монитор ViewSonic изменит ваше представление о 4K

Премьера монитора ViewSonic с полным покрытием sRGB и 4K разрешением

ViewSonic анонсировала выпуск своего нового 27-дюймового монитора VX2730-4K-HDU. Этот монитор предлагает разрешение 4K (3840x2160) и поддерживает частоту обновления до 73 Гц.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser, PDM

Модель VX2730-4K-HDU оснащена IPS-панелью, которая обеспечивает пиковую яркость в 400 нит, 10-битную глубину цвета и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Монитор имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать угол наклона, высоту и поворот экрана. Также предусмотрена возможность настенного крепления по стандарту VESA.

В плане подключений, VX2730-4K-HDU предлагает разнообразие портов, включая HDMI, DisplayPort (DP) и USB-C.

Пока что монитор не доступен на JD. com, однако его уже можно купить у некоторых реселлеров в Китае за примерно 1429 юаней (около $197), согласно отчетам СМИ. Информации о международном запуске пока нет.