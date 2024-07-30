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От GameBoy до OLED: ретро-консоли, которые вы должны увидеть

Возвращение классики: AYANEO выпускает консоли в стиле GameBoy

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AYANEO объявила, что представит свои ретро-консоли Pocket DMG и Pocket Micro 31 июля. Эти устройства являются современной интерпретацией классических игровых систем Nintendo, таких как GameBoy и GameBoy Micro.

Возвращение классики: AYANEO выпускает консоли в стиле GameBoy
Фото: flickr.com by Bryan Ochalla from Seattle, WA, USA, CC BY-SA 2.0

Каждое из устройств оборудовано OLED-дисплеем и специализированными чипсетами для эмуляции игр с разнообразных игровых консолей. Модель Pocket DMG работает на чипсете Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2.

В то время как Pocket Micro оснащён чипсетом MediaTek Helio G99, который хоть и не поддерживает эмуляцию более сложных систем, таких как GameCube, PlayStation 2 и PlayStation Portable, предлагает более компактный дизайн.

Оба устройства будут доступны для заказа через краудфандинговую платформу Indiegogo, но цены на Pocket DMG и Pocket Micro пока не объявлены.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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