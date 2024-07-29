Новая игра Borderlands ближе, чем кажется: Gearbox скоро раскроет детали, уверяет Рэнди Питчфорд

В интервью с GamesRadar генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд рассказал, что студия активно работает над следующей частью франшизы Borderlands и скоро поделится подробностями с фанатами.
"Я не скрывал того, что мы работаем над множеством проектов, включая крупные. Уверен, что наши фанаты будут очень довольны следующим игровым проектом, когда мы будем готовы его анонсировать. Мы не собираемся заставлять людей долго ждать". - сказал Питчфорд
Последний раз серия Borderlands получала обновления в 2022 году с выпуском новых историй и фэнтезийной игры Tiny Tina's Wonderlands. Однако, с момента её выхода в 2019 году прошло уже пять лет. Хотя слухи о новом сиквеле, который якобы будет представлен на летнем игровом фестивале 2K Games, были опровергнуты, последние заявления Питчфорда вновь вселяют надежду в поклонников.
"С первой игрой Wonderlands мы добились большего успеха, чем с первой игрой Borderlands, и это направление нам нравится. Я люблю фэнтези, именно поэтому мы выпустили оригинальное дополнение Dragon Keep для Borderlands 2. Многие из нас в Gearbox тоже любят фэнтези, и это дает нам возможность развивать эту тему в рамках вселенной Borderlands. Думаю, фанатам стоит ожидать больше в этом направлении". - добавил Питчфорд
Питчфорд пока не раскрывает точную дату релиза, но заверяет, что ждать осталось недолго.
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