Почему новые SSD T-Force GC PRO Gen5 — это лучшее, что могло случиться с вашим компьютером

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Новые SSD от TeamGroup: T-Force GC PRO Gen5 достигают скорости до 12 500 МБ/с

1:20
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TeamGroup анонсировала выпуск своих новых SSD под названием T-Force GC PRO Gen5, которые характеризуются как обладающие "исключительной скоростью и эффективностью". Эти накопители, оснащенные контроллером InnoGrit и улучшенной архитектурой DRAM Cache, достигают скорости последовательного чтения до 12 500 МБ/с и скорости записи до 11 000 МБ/с.

Новые SSD от TeamGroup: T-Force GC PRO Gen5 достигают скорости до 12 500 МБ/с
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Модель T-Force GC PRO оборудована запатентованным ультратонким графеновым теплораспределителем, который обеспечивает эффективное охлаждение и позволяет использовать дополнительный радиатор M.2 SSD на любой материнской плате для достижения оптимального охлаждения.

SSD емкостью 2 и 4 ТБ поддерживают новейший протокол NVMe 2.0 и оснащены технологией 4K LDPC, которая повышает надежность и безопасность данных.

Дополнительно, накопители защищены системой Security Isolation для обеспечения защиты от внешних угроз и поддерживаются программным обеспечением S. M. A. R.T., которое предоставляет пользователям актуальную информацию о производительности и состоянии устройства в режиме реального времени.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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