Забастовка актёров может полностью изменить вашу любимую игру

Как забастовка актёров изменит процесс озвучивания в играх

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26 июля в 10:01 по московскому времени Гильдия актёров США SAG-AFTRA начала забастовку, выражая недовольство использованием искусственного интеллекта для озвучивания персонажей в видеоиграх. Этот протест вызван опасениями актёров по поводу замены человеческого труда технологиями.

Фото: Макар Горшенин pravda.ru

Однако представители SAG-AFTRA уточнили, что забастовка не затронет некоторые крупные проекты, включая долгожданную игру GTA VI, которую с нетерпением ожидает игровое сообщество. Также они подчеркнули, что исключение составляют проекты, разработка которых ведется более года, включая продукцию Rockstar Games. Актёры, занимающиеся озвучиванием, продолжат работу над онлайн-играми, для которых регулярно выпускаются обновления содержания.