26 июля в 10:01 по московскому времени Гильдия актёров США SAG-AFTRA начала забастовку, выражая недовольство использованием искусственного интеллекта для озвучивания персонажей в видеоиграх. Этот протест вызван опасениями актёров по поводу замены человеческого труда технологиями.
Однако представители SAG-AFTRA уточнили, что забастовка не затронет некоторые крупные проекты, включая долгожданную игру GTA VI, которую с нетерпением ожидает игровое сообщество. Также они подчеркнули, что исключение составляют проекты, разработка которых ведется более года, включая продукцию Rockstar Games. Актёры, занимающиеся озвучиванием, продолжат работу над онлайн-играми, для которых регулярно выпускаются обновления содержания.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.