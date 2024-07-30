Новая серия драйверов R555 для Linux от Nvidia стала значимым событием в области разработки открытых GPU модулей ядра, достигнув производительности на уровне закрытых драйверов, согласно отчетам СМИ.
Майкл Ларабель из Phoronix отмечает, что открытые модули драйверов ядра, доступные через установщик драйверов Nvidia и GitHub, теперь показывают производительность, сопоставимую с коммерческими версиями в задачах, требующих ускорения GPU.
В ходе тестирования драйверов серии R555 было установлено, что открытые модули ядра обеспечивают такую же высокую производительность, как и проприетарные драйверы, без увеличения потребления энергии или различий в управлении энергопотреблением.
Ожидается, что в предстоящей серии R560 для Linux открытые модули ядра станут основным выбором для поддерживаемых GPU, в то время как закрытые драйверы будут предназначены для использования на более старом оборудовании.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.