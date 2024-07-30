Почему новые драйверы Nvidia заставят вас переосмыслить Linux

Nvidia устанавливает новый стандарт с открытыми драйверами для Linux

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Новая серия драйверов R555 для Linux от Nvidia стала значимым событием в области разработки открытых GPU модулей ядра, достигнув производительности на уровне закрытых драйверов, согласно отчетам СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Майкл Ларабель из Phoronix отмечает, что открытые модули драйверов ядра, доступные через установщик драйверов Nvidia и GitHub, теперь показывают производительность, сопоставимую с коммерческими версиями в задачах, требующих ускорения GPU.

В ходе тестирования драйверов серии R555 было установлено, что открытые модули ядра обеспечивают такую же высокую производительность, как и проприетарные драйверы, без увеличения потребления энергии или различий в управлении энергопотреблением.

Ожидается, что в предстоящей серии R560 для Linux открытые модули ядра станут основным выбором для поддерживаемых GPU, в то время как закрытые драйверы будут предназначены для использования на более старом оборудовании.