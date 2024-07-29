Прощайте, баги USB: как новое обновление Windows 11 решает давнюю проблему

Обновление Windows 11: новые функции и исправления в предстоящем релизе

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Microsoft начала выпуск тестового обновления KB5040529, которое включает функции из версии Windows 11 23H2 в более новую 24H2. На данный момент обновление доступно только через канал Release Preview в рамках программы Insider Program. Ожидается, что обновление станет доступным для широкой публики в сентябре или октябре.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Новая версия Windows 11 принесет множество новшеств из предшествующей сборки, включая виджеты спорта, трафика, финансов, погоды и различные карточки приложений на экране блокировки, а также улучшенную работу диспетчера задач. Предполагается, что эти функции скоро появятся в сборке 23H2 и возможно будут добавлены в более старые версии.

Кроме того, важным исправлением в Windows 11 станет устранение критической ошибки, связанной с сбоем USB-устройств при их удалении из компьютера. Этот баг связан с функцией "Безопасное удаление", который приводил к многочисленным жалобам пользователей на повреждение или потерю данных на флеш-накопителях.

Была также проблема, при которой устройства не удалялись при использовании опции безопасного извлечения, что приводило к зависанию компьютера, особенно если в этот момент был открыт диспетчер задач.