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Manor Lords Переходит на Unreal Engine 5: улучшенная Производительность и Новые Возможности

Разработчик Manor Lords объявил о переходе на Unreal Engine 5

1:40
Видеоигры

Соло-разработчик Slavic Magic, Грег Стыченъ, который занимается созданием градостроительного симулятора Manor Lords, продолжает обновление игры с переходом на Unreal Engine 5. В своих недавних сообщениях он поделился положительными результатами тестирования производительности.

Разработчик Manor Lords объявил о переходе на Unreal Engine 5
Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

В сравнении с Unreal Engine 4, частота кадров стала более стабильной. Хотя максимальные значения FPS могут быть ниже, минимальные показатели выше, что должно обеспечить более плавный и комфортный игровой процесс.

Стыченъ также уточнил, что система освещения и отражений Lumen, внедренная в Unreal Engine 5, не будет использоваться в Manor Lords. По его словам, Lumen не оправдывает затраты производительности и вызывает некоторые графические проблемы в текущем проекте.

О точной дате выхода обновления с переходом на Unreal Engine 5 пока ничего не известно, но оно ожидается в ближайшие недели вместе с новым дополнением, добавляющим рыбные пруды в игру.

В ожидании крупного патча разработчик добавил в Manor Lords новые элементы для создания гербов. Теперь в игре можно найти "нелепых львов, рыб, странных персонажей и даже две змеи". Последние были добавлены после того, как контент-мейкер GamerZakh заметил, что "средневековые игры часто обходят змей в создании гербов".

Редактор гербов в Manor Lords и раньше отличался высокой детализацией, а новые опции расширяют возможности игроков для создания уникальной символики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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