Manor Lords: разработчики опровергают слухи об использовании ИИ в игре

Разработчики Manor Lords опровергают слухи о графике, созданной ИИ

1:25 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Грег Стыченъ, разработчик популярного градостроительного симулятора Manor Lords, опроверг слухи о том, что графика в игре создается с помощью генеративного ИИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Скоро выйдет обновление для Manor Lords, которое добавит арбалеты, рыбные пруды и множество других новинок. Одной из новых функций станут дополнительные портреты персонажей для игроков. Один из пользователей Reddit предположил, что эти изображения могут быть сгенерированы ИИ.

Стыченъ быстро развеял эти предположения, заявив, что "в настоящее время невозможно достичь такого уровня качества с помощью ИИ". В шутливой форме он добавил, что не стоит умалять заслуги художницы Беаты Кшивдзинской, считая, что её работы выполнены ИИ.

Кшивдзинская — автор всех портретов лордов и леди в Manor Lords.

Использование и влияние ИИ в игровой индустрии остаётся актуальной темой с прошлого года. Ситуация обостряется, так как некоторые крупные издатели, такие как Activision Blizzard, уже начали внедрять эту технологию. Недавно профсоюз актеров озвучки SAG-AFTRA объявил о намерении организовать забастовку против компаний, таких как EA, Disney и Activision, чтобы обеспечить защиту от использования ИИ.