Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать маленькую квартиру уютной
По причине вирусов продолжительность жизни людей перестала расти
Как выбрать цвет для маленькой квартиры
Топ-3 вещи, которые стоит убрать из интерьера
Сбитая насмерть и закопанная собака "ожила" и подала голос
Врач Беляева: хронический недосып может привести к смерти
Дни стали более длинными по причине глобального потепления
ФИФА оштрафовала сборную Канады на $226 тыс. за шпионаж на Олимпиаде
Как сохранить кожу увлажненной при частых летних душах
Manor Lords: разработчики опровергают слухи об использовании ИИ в игре

Разработчики Manor Lords опровергают слухи о графике, созданной ИИ

1:25
Видеоигры

Грег Стыченъ, разработчик популярного градостроительного симулятора Manor Lords, опроверг слухи о том, что графика в игре создается с помощью генеративного ИИ.

Разработчики Manor Lords опровергают слухи о графике, созданной ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Скоро выйдет обновление для Manor Lords, которое добавит арбалеты, рыбные пруды и множество других новинок. Одной из новых функций станут дополнительные портреты персонажей для игроков. Один из пользователей Reddit предположил, что эти изображения могут быть сгенерированы ИИ.

Стыченъ быстро развеял эти предположения, заявив, что "в настоящее время невозможно достичь такого уровня качества с помощью ИИ". В шутливой форме он добавил, что не стоит умалять заслуги художницы Беаты Кшивдзинской, считая, что её работы выполнены ИИ.

Кшивдзинская — автор всех портретов лордов и леди в Manor Lords.

Использование и влияние ИИ в игровой индустрии остаётся актуальной темой с прошлого года. Ситуация обостряется, так как некоторые крупные издатели, такие как Activision Blizzard, уже начали внедрять эту технологию. Недавно профсоюз актеров озвучки SAG-AFTRA объявил о намерении организовать забастовку против компаний, таких как EA, Disney и Activision, чтобы обеспечить защиту от использования ИИ.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Стало известно, как решить проблему пустоцвета на огурцах
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Последние материалы
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Брухунова призналась, что научилась ставить на место хейтеров у Водонаевой
Иран вернул иракскую нефть
МЧС напомнило, что не следует делать в грозу
AlphaProof и AlphaGeometry от Google способны решать сложные математические задачи
МВД Франции расследует железнодорожный коллапс во Франции 26 июля
Израиль отказался от планов масштабного вторжения в Израиль
Визуальная новелла Tsukihime стала лучшей игрой 2024 по версии OpenCritic
Как сохранить макияж в жару: советы по уходу за кожей
Почему вишня цветёт, но не плодоносит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников