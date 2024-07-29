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Как система подбора игроков по навыкам в Call of Duty удерживает геймеров и решает проблему дисбаланса?

Почему Activision продолжает использовать SBMM в Call of Duty?

1:41
Видеоигры

Activision продолжает использовать систему подбора игроков на основе навыков (SBMM) в многопользовательских режимах Call of Duty по вполне обоснованным причинам. Недавний пост в блоге разработчиков раскрывает, что, несмотря на критику, эта она остаётся актуальной из-за её эффективности в удержании пользователей в игре.

Почему Activision продолжает использовать SBMM в Call of Duty?
Фото: flickr.com by Clinton Crumpler, CC BY-NC 2.0

Механизм SBMM, который помогает сбалансировать противников по уровню мастерства, получает смешанные отзывы. Противники системы утверждают, что её присутствие излишне усложняет игру, особенно когда в ней есть рейтинговые режимы для тех, кто хочет состязаться на равных. Они предлагают, чтобы основные режимы были доступны для более гибкого подбора игроков, без учёта навыков.

Тем не менее, исследования, проведённые на Call of Duty: Modern Warfare 3, показывают, что сбалансированный подбор по навыкам снижает вероятность того, что геймеры покинут матч и игру. В одном из тестов, группа, играющая по системе SBMM, продолжала матч и возвращалась в игру чаще, чем группа с менее строгим подбором. В другом тесте, где требования к навыкам были усилены, обнаружилось, что, хотя такие изменения способствовали удержанию игроков с низким уровнем навыков, они негативно сказались на высококвалифицированных геймерах.

Разработчики отмечают, что цель системы —предотвращать дисбаланс в матчах, который может возникнуть из-за частых вылетов менее опытных игроков. Это важно для поддержания интереса и удовлетворения всех участников.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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