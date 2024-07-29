Расширение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1: новые персонажи, сюжетные новшества и дата релиза

На Comic-Con в Сан-Диего команда NetherRealm Studios, создавшая Mortal Kombat 1, представила следующую партию DLC, включающую новых персонажей для игры. В новом расширении под названием Khaos Reigns появится шесть новых бойцов. Трое из них — культовые персонажи из самой франшизы Mortal Kombat, а остальные трое — знаменитые герои из фильмов 1980-х и 90-х годов, такие как Ghost Face.
В список новых бойцов войдут:
Особенностью новых персонажей является то, что Sektor и Cyrax будут представлены в новом виде. Теперь они —не полностью киборги, а люди в бронекостюмах. Это придает персонажам больше уникальности и соответствует новой перезагруженной вселенной Mortal Kombat 1.
Расширение Khaos Reigns, запланированное к выходу на 24 сентября, не только добавляет новых персонажей в растущий список игры, но и включает новую сюжетную линию. События разворачиваются после Mortal Kombat 1, где Хавок стал главным злодеем.
Также стоит отметить возвращение специального приема, который позволяет персонажам превращаться в различных животных, чтобы жестоко завершить бой, добавляя новую форму фаталити в арсенал игроков.
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