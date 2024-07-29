Расширение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1: новые персонажи, сюжетные новшества и дата релиза

Mortal Kombat 1: новое расширение Khaos Reigns добавляет шесть новых персонажей

1:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На Comic-Con в Сан-Диего команда NetherRealm Studios, создавшая Mortal Kombat 1, представила следующую партию DLC, включающую новых персонажей для игры. В новом расширении под названием Khaos Reigns появится шесть новых бойцов. Трое из них — культовые персонажи из самой франшизы Mortal Kombat, а остальные трое — знаменитые герои из фильмов 1980-х и 90-х годов, такие как Ghost Face.

Фото: Макар Горшенин pravda.ru

В список новых бойцов войдут:

Sektor

Cyrax

Noob Saibot

Conan the Barbarian

Ghost Face

T-1000 Terminator

Особенностью новых персонажей является то, что Sektor и Cyrax будут представлены в новом виде. Теперь они —не полностью киборги, а люди в бронекостюмах. Это придает персонажам больше уникальности и соответствует новой перезагруженной вселенной Mortal Kombat 1.

Расширение Khaos Reigns, запланированное к выходу на 24 сентября, не только добавляет новых персонажей в растущий список игры, но и включает новую сюжетную линию. События разворачиваются после Mortal Kombat 1, где Хавок стал главным злодеем.

Также стоит отметить возвращение специального приема, который позволяет персонажам превращаться в различных животных, чтобы жестоко завершить бой, добавляя новую форму фаталити в арсенал игроков.