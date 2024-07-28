World of Goo 2: дата выхода и системные требования

Tomorrow Corporation анонсировала World of Goo 2

1:15 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Tomorrow Corporation объявила, что World of Goo 2 выйдет 2 августа. В честь этого анонса издатель опубликовал новый трейлер игрового процесса и представил официальные системные требования для ПК.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Следует отметить, что World of Goo 2 не будет доступна в Steam. Вместо этого игра выйдет в Epic Games Store и на официальном сайте.

Минимальные системные требования для ПК:

— Процессор: Intel Core i5-1135G7

— Оперативная память: 8 ГБ

— Видеокарта: Intel Iris Xe

Рекомендуемые системные требования:

— Процессор: Intel Core i5-2500K

— Оперативная память: 8 ГБ

— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960

Судя по требованиям, World of Goo 2 сможет работать на широком спектре ПК. Это неудивительно, так как игра не требует передовой графики.

Отсутствие игры в Steam может разочаровать некоторых пользователей, но наличие версии без DRM на официальном сайте предлагает альтернативу для тех, кто предпочитает игры без цифровой защиты.