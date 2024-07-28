World of Goo 2: дата выхода и системные требования

Компания Tomorrow Corporation объявила, что World of Goo 2 выйдет 2 августа. В честь этого анонса издатель опубликовал новый трейлер игрового процесса и представил официальные системные требования для ПК.
Следует отметить, что World of Goo 2 не будет доступна в Steam. Вместо этого игра выйдет в Epic Games Store и на официальном сайте.
Минимальные системные требования для ПК:
— Процессор: Intel Core i5-1135G7
— Оперативная память: 8 ГБ
— Видеокарта: Intel Iris Xe
Рекомендуемые системные требования:
— Процессор: Intel Core i5-2500K
— Оперативная память: 8 ГБ
— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960
Судя по требованиям, World of Goo 2 сможет работать на широком спектре ПК. Это неудивительно, так как игра не требует передовой графики.
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