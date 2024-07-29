Обновлённая Mafia скоро на прилавках

Mafia: Definitive Edition, как сообщается, выйдет в Game Pass в следующем месяце

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Появилась новая утечка информации, свидетельствующая о том, что Mafia: Definitive Edition станет доступна в Game Pass спустя 4 года после её первоначального выпуска. Это, безусловно, привлечёт к игре новую аудиторию. Возможно, Hangar 13 таким образом готовится к анонсу Mafia 4.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, CC BY-SA 2.0

Согласно словам NateDrake, проверенного инсайдера, Mafia: Definitive Edition появится в Game Pass в следующем месяце. Эта игра, несмотря на некоторые недостатки, считается отличным ремейком. Хотя новая основная часть франшизы не выходила уже более 8 лет, Definitive Edition предоставила замечательную возможность для тех, кто хотел снова погрузиться в мир Mafia.