Появилась новая утечка информации, свидетельствующая о том, что Mafia: Definitive Edition станет доступна в Game Pass спустя 4 года после её первоначального выпуска. Это, безусловно, привлечёт к игре новую аудиторию. Возможно, Hangar 13 таким образом готовится к анонсу Mafia 4.
Согласно словам NateDrake, проверенного инсайдера, Mafia: Definitive Edition появится в Game Pass в следующем месяце. Эта игра, несмотря на некоторые недостатки, считается отличным ремейком. Хотя новая основная часть франшизы не выходила уже более 8 лет, Definitive Edition предоставила замечательную возможность для тех, кто хотел снова погрузиться в мир Mafia.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.