Valorant доступен на консолях: присоединяйтесь к открытому бета-тесту

Valorant доступен в открытом бета-тестировании на PlayStation и Xbox

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Героический шутер Valorant от Riot теперь доступен в открытом бета-тестировании на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X | S. До этого момента консольные игроки могли участвовать только в закрытом бета-тестировании.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Riot сообщила, что консольные игроки не смогут играть с ПК-игроками, однако пользователи Xbox и PlayStation смогут играть вместе. Игра поддерживает кросс-прогрессию между ПК и консолью, позволяя игрокам сохранять весь приобретенный контент и достигнутый прогресс на обеих платформах. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ ко всем агентам автоматически.

В настоящее время открытое бета-тестирование доступно в США, Канаде, Европе, Бразилии и Японии.

Для успешного переноса игры на консоли была проделана значительная работа, включая создание нового режима стрельбы, Focus, для компенсации различий в управлении между ПК и консолями.