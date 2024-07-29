Valorant доступен на консолях: присоединяйтесь к открытому бета-тесту

Героический шутер Valorant от Riot теперь доступен в открытом бета-тестировании на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X | S. До этого момента консольные игроки могли участвовать только в закрытом бета-тестировании.
Riot сообщила, что консольные игроки не смогут играть с ПК-игроками, однако пользователи Xbox и PlayStation смогут играть вместе. Игра поддерживает кросс-прогрессию между ПК и консолью, позволяя игрокам сохранять весь приобретенный контент и достигнутый прогресс на обеих платформах. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ ко всем агентам автоматически.
В настоящее время открытое бета-тестирование доступно в США, Канаде, Европе, Бразилии и Японии.
Для успешного переноса игры на консоли была проделана значительная работа, включая создание нового режима стрельбы, Focus, для компенсации различий в управлении между ПК и консолями.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.