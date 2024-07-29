10 лет ожидания окупятся: раскрыты детали новой Dragon Age: The Veilguard

BioWare объяснила 10 лет разработки Dragon Age: The Veilguard

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Игра "Dragon Age: Inquisition", вышедшая в 2014 году, получит продолжение "Dragon Age: The Veilguard" этой осенью, спустя десять лет разработки.

Фото: Openverse by W10002, CC BY-SA 2.0

Представители BioWare объяснили столь длительный процесс создания игры в интервью GamesRadar+.

Креативный директор Джон Эплер отметил, что за это время BioWare занималась другими проектами и стремилась сделать The Veilguard наилучшей игрой серии. Эшли Барлоу, креативный исполнительный директор проекта, рассказала, что работа над озвучкой началась пять лет назад и включала 700 персонажей и 80 тысяч реплик, увеличиваясь до 140 тысяч, если учитывать озвучку главного героя четырьмя актёрами.

Игра пройдет верификацию Steam Deck и будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, без необходимости установки EA App для РС-игроков.